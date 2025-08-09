Mutirão ‘Meu Pai Tem Nome’ tem mais de 100 inscritos

Mutirão "Meu Pai Tem Nome" atrai famílias que desejam o reconhecimento de paternidade / Crédito: Zé Rosa Filho/Defensoria Pública do Ceará

Nas vésperas do Dia dos Pais, o mutirão “Meu Pai Tem Nome”, realizado pela Defensoria Pública do Ceará, ofereceu serviços de reconhecimento ou investigação de paternidade ou maternidade. O momento foi preparado para os 140 inscritos na cidade de Fortaleza neste sábado, 9. As cidades de Sobral e Juazeiro do Norte também receberão a edição do evento.

Na Defensoria, localizada no bairro Luciano Cavalcante, pais se emocionaram ao finalmente colocar seu nome no registro dos filhos, sejam eles biológicos ou socioafetivos. O público procurou chegar cedo e por volta das 9 horas o movimento já estava intenso, com os atendimentos sendo bem rápidos.

Mutirão de reconhecimento de paternidade atraiu crianças e adultos Apesar de haver muitas crianças no local - que preparou atividades lúdicas para recebê-las -, adultos também aproveitaram para regularizar situações familiares. Foi o caso de Antonio Pedro Brito da Silva, de 42 anos, que não tinha o nome do pai no registro de nascimento. Ele explica que na época em que foi registrado, o pai trabalhava viajando muito e não estava presente no momento. “Hoje nós estamos aqui para consertar isso. É como um presente para um filho que tem seu pai, mas no documento não consta. Para mim, vai fazer toda a diferença”.

“Ela já é minha filha desde os dois anos de idade, quando eu conheci minha esposa. E ela já me tem como pai”, afirma. Ele também considera o momento como o fim de um ciclo, já que também não teve o nome do pai no próprio registro de nascimento e a situação não se repete com a enteada. “É um direito a dignidade da pessoa humana”, diz defensora geral do estado A defensora pública geral, Sâmia Farias, esteve presente no evento e destacou a importância da ação. Ainda, ela observa que nas últimas edições a procura pelo reconhecimento da paternidade socioafetiva reconhecimento da relação de filiação entre um indivíduo e seu pai ou mãe, não com base na consanguinidade, mas sim no vínculo afetivo e na convivência familiar. vem crescendo.

“É um direito que está sendo divulgado, está mais conhecido e o procedimento está menos burocrático”, completa. O processo conta com uma equipe multidisciplinar na própria Defensoria para atender cada caso. Ao realizar a audiência de conciliação, o órgão tem uma parceria com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen) para averbar as certidões. Em casos em que não ocorrem acordos, os defensores estão disponíveis para ajuizar as ações litigiosas.