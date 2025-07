Fortaleza é 1ª capital a aderir a plano nacional de direitos de PcD

Com a adesão, a Capital pode apresentar projetos e captar recursos federais para ações nas áreas ligadas à defesa dos direitos das pessoas com deficiência

Com isso, Fortaleza se torna a primeira capital do Brasil a aderir ao plano. É um marco simbólico, conquistado em meio às comemorações pelos 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI).

A Prefeitura de Fortaleza aderiu ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência , mais conhecido como Novo Viver Sem Limite , em solenidade na última quinta-feira, 17, na sede da Secretaria da Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos (SEDIH), na capital cearense, junto de representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

“O Governo Federal tem o plano, com ações e orçamento, e, quando as cidades aderem a essa agenda, conseguimos garantir a continuidade e a implementação das ações”, pontuou a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do MDHC, Anna Paula Feminella.

“A Prefeitura de Fortaleza é a quarta do país a aderir nesta nova etapa, que tem ocorrido de forma bastante célere. É nesse sentido que queremos construir essa relação interfederativa, para que os direitos saiam do papel e se tornem ações concretas”, concluiu a gestora.

Antes de Fortaleza, os municípios de Cristalina (GO), Caxias (MA) e Blumenau (SC) aderiram ao plano nacional, enquanto o governo estadual do Ceará está alinhado à iniciativa desde julho de 2024.

Para o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), a adesão dá “cada vez mais luz a um tema e segmento importante da sociedade, as pessoas com deficiência”. Com a assinatura, a Cidade está habilitada a apresentar projetos e captar recursos federais para ações nas áreas correlatas à pauta.