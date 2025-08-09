Quatro pessoas são resgatadas ao mesmo tempo vítimas de afogamento na Praia do Futuro

O caso de afogamento das quatro vítimas aconteceu na faixa de praia em frente à barraca América do Sol, na Praia do Futuro, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor via WhatsApp O POVO

Quatro pessoas foram resgatadas ao mesmo tempo vítimas de afogamento na Praia do Futuro, em Fortaleza, na tarde deste sábado, 9, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). A ocorrência foi registrada por volta das 14h45min. LEIA TAMBÉM | Museu do Corpo de Bombeiros é inaugurado em solenidade do centenário da corporação

O caso aconteceu na faixa de praia em frente à barraca América do Sol. De acordo com as informações das equipes de salvamento, uma das vítimas foi retirada da água por populares antes da chegada dos salva-vidas. Os bombeiros entraram no mar para resgatar as outras três pessoas. Uma das vítimas teve parada cardiorrespiratória Segundo as informações repassadas pelos bombeiros, duas pessoas foram resgatadas e estabilizadas sem demais complicações. A terceira vítima apresentava afogamento de grau 2 e foi atendida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A quarta vítima estava em estado grave, na avaliação de grau 6, considerado o estágio mais grave. Ela teve parada cardiorrespiratória, indicando a necessidade imediata de ressuscitação cardiopulmonar. Recebeu atendimento emergencial e foi conduzida para unidade hospitalar.