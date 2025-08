Pesquisador cearense vence prêmio internacional em estudos sobre internet

Tese desenvolvida em doutorado da UFC vence prêmio internacional em estudos sobre internet / Crédito: Reprodução/Oscar Arruda d’Alva

Uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi reconhecida internacionalmente pela relevância e atualidade de sua contribuição científica. A tese “Estatísticas oficiais e capitalismo de plataforma: a transição para um regime de dataficação no Brasil”, do sociólogo e analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Oscar Arruda d’Alva, de 50 anos, foi premiada como melhor tese em português pela Association of Internet Researchers (AoIR 2025).

O trabalho, defendido em julho de 2024, foi resultado de cinco anos de investigação, iniciados ainda em 2019, e aborda como a produção de estatísticas públicas no Brasil tem sido impactada por novas tecnologias e pelo crescente interesse de grandes corporações privadas, como Google e Microsoft, sobre dados tradicionalmente geridos pelo Estado. “Minha pesquisa trata do que chamo de processo de dataficação das estatísticas oficiais. Ou seja, investigo como informações públicas vêm sendo influenciadas pela incorporação de novas fontes de dados, como redes sociais, sensores e telefonia móvel”, explica o autor. Oscar explica ainda que “essas tecnologias não só transformam o modo como os dados são gerados, como também abrem espaço para que empresas privadas passem a disputar esse campo com os próprios governos”.

Além de uma análise teórica, a tese se debruça sobre um estudo empírico: o projeto de produção de estatísticas com big data desenvolvido no âmbito da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE), a partir de 2021. O estudo também aborda a atuação da ONU na articulação de uma plataforma global de estatísticas com uso de grandes bases de dados.

Trajetória até a premiação

Analista do IBGE há 15 anos, Oscar Arruda atua na superintendência estadual do órgão no Ceará, onde já participou de levantamentos como os censos de 2010 e 2022, além de pesquisas econômicas e domiciliares. Atualmente, o cearense coordena a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C), principal base para indicadores sobre o mercado de trabalho no País.