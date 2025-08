Passageiro é preso com celulares, perfumes e anabolizantes ao desembarcar no Aeroporto de Fortaleza

Um passageiro foi preso suspeito de contrabando ao desembarcar no Aeroporto de Fortaleza, no bairro Serrinha, com produtos estrangeiros sem comprovação legal. Com eles, foram apreendidos iphones, Apple Watches, AirPods, perfumes importados e anabolizantes.

A prisão aconteceu, nessa terça-feira, 5, pela Polícia Federal (PF), durante uma fiscalização de rotina. O suspeito, de 25 anos de idade, é natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, e veio de um voo procedente de Guarulhos, em São Paulo.