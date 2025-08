PF cumpre quatro mandados de busca e apreensão contra tráfico internacional de drogas em Fortaleza

Grupo criminoso utilizava carros de passeio para carregar entorpecentes nas rodovias brasileiras. Droga saía do Mato Grosso e era destinada para o Ceará e demais estados

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza durante uma operação da Polícia Federal (PF), na manhã desta quarta-feira, 6. As ações investigam um grupo criminoso que atua no tráfico internacional de drogas no País.

Além da Capital, mais 12 cidades em nove estados brasileiros foram alvos das ações.