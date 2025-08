Você conhece os bairros de Fortaleza (CE)? Veja mapa e lista completa

Fortaleza tem 12 regionais e 121 bairros; veja cada um deles e mais informações. / Crédito: Reprodução / IPECE - Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará

Fortaleza é a capital do Ceará e está localizada no norte do Estado. Com origem na colonização portuguesa e holandesa do século XVII, o território se consolidou como vila em 13 de abril de 1726, quando se formou oficialmente ao redor da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Clique aqui para baixar a imagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde então, cresceu às margens do Rio Pajeú e hoje é a quinta cidade mais populosa do Brasil. Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan) e do Censo Demográfico de 2022 do IBGE, a cidade tem 2.428.708 habitantes e uma área de 312,44 km². A densidade demográfica é de 7.775 habitantes por km². Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,754 e o Produto Interno Bruto (PIB) chega a R$ 73,4 bilhões. Onde se hospedar em Fortaleza: VEJA bairros com melhor custo-benefício

Quais são todos os bairros de Fortaleza? Fortaleza está organizada administrativamente em 121 bairros, divididos entre 12 Regionais e 39 Territórios. Essa estrutura foi reformulada a partir de 2020, quando a cidade deixou de contar com sete regionais e passou a ter doze. Passagens aéreas para Fortaleza: CONHEÇA dicas para comprar mais barato



A nova divisão buscou agrupar bairros com características socioeconômicas semelhantes, promovendo maior eficiência na gestão pública e nos serviços ofertados à população. A capital cearense também foi segmentada em territórios, que representam agrupamentos mais específicos dentro das regionais. A lista completa dos bairros pode ser conferida ao final deste texto, em ordem alfabética.