Censo 2022: confira quais são os bairros mais populosos e com menos habitantes de Fortaleza

O bairro Jangurussu, em Fortaleza, é o mais populoso da Capital. A região reúne 70.651 moradores, conforme dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 14.

Em sequência, a Barra do Ceará é o segundo bairro com maior número de residentes de Fortaleza, com 63.477 pessoas. Ela é seguida pela Granja Lisboa (63.420), Mondubim (62.440) e Passaré (54.870).