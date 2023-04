Dia do café: um passeio pelas cafeterias da Barra do Ceará

Cafeterias da Barra do Ceará atraem público que deseja beber café com vista para o mar; saiba onde apreciar café em Fortaleza

Popular no cotidiano brasileiro, o café é a segunda bebida mais consumida do Brasil, atrás somente da água, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café. Fortaleza tem recebido diversas franquias de café nos últimos anos, muitas delas com foco na experiência "to go", onde o cliente compra a bebida para consumir no caminho.

Essas redes estão localizadas principalmente em bairros com maior concentração de empresas e comércios. Mas há outro tipo de experiência que tem chamado a atenção do público fortalezense.

Na Barra do Ceará, há cafeterias que apostam não apenas na qualidade do café, mas também na experiência, que inclui desde a montagem da bebida na mesa, garantindo o desejado clique para as redes sociais, até a contemplação da vista da praia da região.

"Temos a proposta de oferecer não o produto em si, mas experiência e o ambiente faz parte da nossa experiência", afirma João Paulo, proprietário do Maré Café, que fica na rua José Roberto Sales.

Na mesma região, está localizado o Café de Praia, gerenciado por Andreza Reis, que defende o surgimento desses empreendimentos como parte essencial da transformação do bairro, trazendo serviços de qualidade e segurança para os moradores e frequentadores.

"A gente sofreu preconceito por muito tempo, agora podemos mostrar uma realidade diferente, tanto que temos público de diversos locais de Fortaleza, não só da Barra", afirma.

Caio Galeno, sócio e CEO do Marco Zero, também ressalta a importância das cafeterias para atrair mais pessoas para o bairro. "O nosso objetivo é fazer Fortaleza conhecer a barra, que é muito marginalizada", declara.

O nome do estabelecimento faz referência ao monumento que fica no bairro e é considerado por muitos o ponto de nascimento da Capital cearense. Hernilva Gomes, gastrônoma formada pela UFC, assina o cardápio do estabelecimento e destaca a presença do café no cotidiano cearense. "O café dá esse toque especial quando se junta ao cuscuz, a tapioca ou a bruaca. Parece até que andam juntos", declara.

Para celebrar o Dia Mundial do Café, celebrado nesta sexta-feira, 14 de abril, o Vida&Arte apresenta quatro cafeterias localizadas na orla da Barra do Ceará, que se destacam pela qualidade dos alimentos, criatividade dos espaços e pela linda vista da praia que proporcionam.

Cafeteria em Fortaleza: Maré Café

No calçadão da Vila do Mar, o Maré Café é ideal para quem quer tomar uma xícara de café e apreciar o pôr do sol na Barra do Ceará. Lá você encontra desde o café expresso até versões criativas da bebida, como o café com rapadura (R$ 9,90) que leva café expresso, leite vaporizado, melaço de rapadura e açúcar demerara maçaricado. No Dia do Café, 14 de abril, o estabelecimento oferecerá um workshop sobre café em dois horários diferentes: 8 horas e 17 horas. Além da oficina, terá café expresso à vontade para os clientes.

Quando: Terça à sexta, de 7h às 10 horas e 16h30min às 21 horas; sábado, de 7h às 12 horas e 16h30min às 21 horas; e domingo, de 7h às 12 horas e 16h30min às 19 horas

Onde: Rua José Roberto Sales, Vila do Mar, 4442 - Barra do Ceará

Quanto: R$3,50 a R$14,90

Cafeteria em Fortaleza: Café da Praia

Com cenários instagramáveis, o Café de Praia garante ótimas fotos, além da experiência gastronômica. Tem xícara gigante, parede com desenhos chamativos, máquina de pegar brinquedo, espaço para crianças e terraço com vista para o mar. O cardápio inclui café expresso, coado, com leite, descafeinado, entre outros, podendo ter adição de nutella, chantilly, doce de leite ou outros elementos. Há também opções geladas, como o frapê de café e o frapê de capuccino.

Quando: todos os dias de 7h às 22 horas

Onde: Rua José Roberto Sales, Vila do Mar, 420 - Barra do Ceará

Quanto: R$3,50 a R$16

Cafeteria em Fortaleza: Marco Zero

Localizado em um casarão histórico, o Marco Zero oferece desde o café coado até versões incrementadas, como o capuccino de paçoquita. Para acompanhar, não faltam alimentos que são a cara do Ceará, como cuscuz, tapioca e bruaca.

Quando: segunda à sábado, de 16h às 22 horas, e domingo, de 8h às 12 horas e 16h às 22 horas.

Onde: Rua José Roberto Sales, 700 - Barra do Ceará

Quanto: R$4 a R$12,90

Cafeteria em Fortaleza: Villa Café

O Villa Café possui uma das vistas mais bonitas do pôr do sol na Barra do Ceará. O quiosque possui cafés quentes e gelados, além de drinks alcoólicos, como o Drink Villa Café (R$ 28), feito com café cremoso, expresso, licor de café, licor de cassis, whisky de red label e canela.

Quando: quinta à terça, das 8h às 22 horas

Onde: Av. Radialista José Lima Verde, quiosque 13

Quanto: R$3,50 a R$28



