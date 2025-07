ITA: alunos visitam obras do novo campus, em Fortaleza

As obras no novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Base Aérea de Fortaleza (Bafz) foram acompanhadas pelos alunos nessa quarta-feira passada, 23 / Crédito: Reprodução/ Bafz

Mesmo ainda em obras, o novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Base Aérea de Fortaleza (Bafz) recebeu alunos que buscavam conhecer o espaço nessa quarta-feira passada, 23.



A atividade também contou com a participação de ex-discentes e teve como objetivo apresentar os progressos do Núcleo do ITA (NuITA-FZ), além de estreitar vínculos institucionais e promover engajamento com a recente unidade.

O comandante da BAFZ, Coronel Gleydson, destacou que a visita gera a possibilidade de clarificar anseios, dúvidas e expectativas por parte de quem deseja conhecer melhor o campus avançado do ITA na Capital. "Ver pessoalmente as instalações desse campus consolida a certeza de que a Força Aérea e todos os seus parceiros estão comprometidos com a concretização deste grande empreendimento”, afirma. O aluno Gabriel Farias de Pinho, presidente do Centro Acadêmico Santos Dumont (CASD), órgão que representa os estudantes junto à reitoria do ITA, aponta que o momento foi muito importante para acompanhar todos os avanços que já ocorreram.

"Passamos a enxergar como algo real, algo que, de fato, vai acontecer, e pelo qual todos torcemos para que tenha muito sucesso", valida. ITA: novo campus deve ser entregue em 2027, em Fortaleza Segundo a Base Aérea, a previsão de início de atividades acadêmicas é em 2027. O campus de Fortaleza será o primeiro do ITA fora de São José dos Campos, em São Paulo. A nova unidade oferecerá cursos "inovadores", como engenharia de sistemas e de energia, alinhados às demandas estratégicas do País. Cerca de 40% dos aprovados no vestibular do Instituto são oriundos do Ceará. Esse feito é visto como um potencial da educação local.