Terreno do Acquario é oficialmente doado para construção do novo campus da UFC

No evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, também assinou ordem de serviço para a construção da segunda etapa do campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

O terreno - onde seria construído o Acquario do Ceará - foi oficialmente transferido pelo Ministério da Educação (MEC) para a Universidade Federal do Ceará (UFC) erguer um novo campus no bairro Praia de Iracema.

A formalização da doação do imóvel ocorreu durante o evento realizado na Base Aérea de Fortaleza, nesta segunda-feira, 21.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante evento o Ministério da Educação (MEC), a UFC, o Governo do Estado do Ceará e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) no Ceará formalizaram a doação definitiva do terreno onde será erguido o novo campus da universidade. Na ocasião, o ministro da Educação, Camilo Santana, também assinou ordem de serviço para a construção da segunda etapa do campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará.

O campus ocupará o prédio onde seria construído o Acquario Oceânico do Ceará, obra idealizada pelo ex-governador Cid Gomes, sem conclusão há cerca de 10 anos. Mesmo sem ser inaugurado, o Acquário já custou mais de R$ 112 milhões aos cofres públicos. A transferência oficial para a UFC era necessária porque o terreno onde o projeto do Acquario está situado pertence à União, embora o esqueleto já tivesse sido doado à universidade.



Por isso, foi preciso um trâmite burocrático para a Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE) repassar definitivamente a posse para a UFC.

Com orçamento de R$ 113,9 milhões para a construção, o Campus Iracema já está em obras.

O novo Campus tem prazo de conclusão entre março e abril de 2028, com 900 dias de execução, sendo 180 dias para o projeto executivo e 720 dias para execução dos serviços.

A construção começou oficialmente em 15 de março de 2025, com a cessão definitiva do terreno que era do antigo Aquário.



Embora o Campus Iracema esteja avançando, outros locais como o Hotel São Pedro enfrentam judicialização, impedindo o início imediato de suas obras.

A negociação da doação do terreno dos Correios (próximo ao endereço) também está em andamento para definir uma contrapartida burocrática. O intuito é integrar esse terreno ao Campus Iracema

Os recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. O novo Campus irá sediar o Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN).