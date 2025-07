Guerra entre facções: Vicente Pinzón chega ao 12º homicídio em um mês

Viatura da PM patrulha o Vicente Pinzón. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Mauri Melo

Um jovem de 19 anos, que não teve a identidade divulgada, foi assassinado no início da tarde desta quarta-feira, 30, em um beco localizado na rua Novo Farol, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Foi o 12º segundo assassinato registrado no bairro desde o dia 29 de junho passado, conforme levantamento do O POVO. No caso desta quarta, nenhum suspeito havia sido preso até a publicação desta matéria. A 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso, informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Na última segunda-feira, 28, uma mulher de 34 anos foi assassinada na comunidade da Lagoa do Coração. Ela, que não teve a identidade divulgada, foi morta a tiros em plena via pública. Um suspeito do crime, que também não foi identificado, foi preso na terça-feira, 29, em São Gonçalo do Amarante, município da Região Metropolitana de Fortaleza.

“As investigações seguem no intuito de localizar e prender outros envolvidos, bem como elucidar a motivação do fato”, informou a SSPDS. “Inicialmente, as investigações apontam a motivação relacionada a disputa entre grupos criminosos na região”.



Antes, em 23 de julho, por volta das 10h30min, Douglas Artur Araújo Alves, de 18 anos, havia sido assassinado a tiros na comunidade conhecida como Morro das Placas. Um suspeito do crime, identificado como Edvandro de Souza Costa, o 'Anjo da Morte" ou "Neguim" foi preso ainda em estado de flagrante. A Polícia Civil apontou Edvandro como um dos "frentes" da GDE na comunidade. Ele teve a prisão preventiva decretada. SSPDS: 39 pessoas já foram presas no Vicente Pinzón Na última sexta-feira, 25, a SSPDS divulgou que 39 pessoas haviam sido presas no Vicente Pinzón no mês de julho. Somente o DHPP, afirmou a SSPDS, capturou no período 13 pessoas pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, integrar organização criminosa, tráfico e roubo.