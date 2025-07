Cachorro é resgatado de fossa pelos bombeiros em bairro de Fortaleza

Um cachorro foi resgatado com vida após cair em uma fossa, no bairro Prefeito José Walter, na Área Integrada de Segurança (AIS 9), em Fortaleza. O resgate, feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), ocorreu nesta quarta-feira, 30, por volta das 11h15min.

O animal havia caído em uma fossa séptica e ficou preso no local desde a madrugada.