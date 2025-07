Homem é baleado em mais um episódio de violência no Vicente Pinzón

Repórter do caderno de Cidades

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Ao menos, oito pessoas foram mortas no bairro desde o início do mais recente conflito entre CV e GDE na região

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito de participação no caso havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o 9º Distrito Policial investiga o caso.

Um homem foi baleado no início da tarde deste sábado, 19, na comunidade das Placas , localizada no bairro Vicente Pinzón , em Fortaleza . Ele foi socorrido a uma unidade de saúde, onde foi medicado.

Este foi mais um episódio de violência registrado no Vicente Pinzón, que passa por uma disputa entre facções criminosas que já dura semanas.

Como O POVO tem mostrado, as facções Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) disputam a hegemonia do bairro, desde de que um homem que tinha posição de comando na GDE foi “decretado”.

Ronald Pinto dos Santos, o “Bicho Feio”, resolveu, então, passar a integrar o CV, levando consigo seus aliados. De 28 de junho passado até aqui, pelo menos, oito pessoas foram assassinadas e outras quatro baleadas.