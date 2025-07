Vicente Pinzón volta a registrar tiroteios e mais um homem é morto

Homens se filmaram fazendo pichações em alusão ao Comando Vermelho no contexto da disputa com a Guardiões do Estado no Vicente Pinzón / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, voltou a registrar tiroteios na noite dessa terça-feira, 8. Em um desses confrontos, um homem de 29 anos, que não teve a identidade divulgada, foi assassinado na rua Aristides Barcelos, em uma comunidade conhecida como Invasão. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. A 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.



Uma dessas mortes teria sido a de um homem identificado como Luiz Fernando (ou “Lobim”) em 2 de julho passado. Bicho Feio teria, então, se associado ao CV e passado a disputar com os antigos aliados o controle do Vicente Pinzón.

Também nas redes sociais, passou a circular nessa terça-feira, 8, um vídeo em que dois homens em uma moto aparecem se filmando pichando muros do Vicente Pinzón com a sigla do Comando Vermelho (CV). Até o momento, nenhuma pessoa foi presa apontada como envolvida na disputa entre as facções. Nesta quarta, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reiterou informações já repassadas ao O POVO nessa terça a respeito do policiamento existente no bairro.