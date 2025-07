Operação prende 16 membros da GDE em Fortaleza e Região Metropolitana

Capturas aconteceram pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que buscou cumprir 23 mandados de prisão contra os suspeitos. Uma coletiva de imprensa será realizada, às 11 horas, no Cisp, para divulgar os demais resultados das ações policiais

Pelo menos 16 membros da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) foram presos até as 6h30min desta quinta-feira, 24, em Fortaleza e em localidades da Região Metropolitana (RMF).

As capturas aconteceram durante operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Outros sete mandados de prisão foram cumpridos em desfavor de pessoas que se encontram recolhidos em unidades prisionais no Estado.