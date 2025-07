MC é preso na Messejana acusado de cantar músicas em apologia a facção

Um cantor de 21 anos foi preso na tarde desta quarta-feira, 23, no bairro Messejana, em Fortaleza, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de integrar organização criminosa, que havia sido expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE).

De acordo com a PC-CE, as músicas do MC, que não teve a identidade divulgada, enaltecem “um grupo criminoso que atuava nos estados do Ceará, Maranhão, Piauí, Pará e Mato Grosso”.