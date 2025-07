Conselheiro tutelar é encontrado morto com mãos amarradas e com marcas de tiros em Sobral

Um conselheiro tutelar, identificado como Tony de Paulo, 43, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira, 22, no município de Sobral, na Região Norte do Estado. O crime aconteceu dentro de uma residência no bairro Parque Silvana. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o homicídio.

O POVO apurou que a vítima foi encontrada com as mãos amarradas e com marcas de tiros pelo corpo, em cima de uma cama dentro do imóvel residencial. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar nas investigações sobre o crime.