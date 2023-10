Funkeiro é preso por promover grupo criminoso no Ceará e Rio de Janeiro

Conhecido como ‘MC PQD’, o cantor de funk foi capturado na madrugada de sábado, 21, com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro

A captura aconteceu no bairro Olaria, no Rio de Janeiro, enquanto o carioca, conhecido como “MC PQD”, pretendia se apresentar em um baile funk.

O cantor de funk José André Ferreira Costa Júnior, 39, foi localizado e preso na madrugada de sábado, 21, em ação conjunta da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ).

As apurações apontam que o suspeito publicava vídeos nas redes sociais com apologia ao crime e símbolos associados ao grupo criminoso.

Um mandado de prisão preventiva foi solicitado pela autoridade policial ao Poder Judiciário do Ceará pelo crime de integração de organização criminosa.

Segundo informações do delegado titular da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Alisson Gomes, o cantor está à disposição da justiça no estado do Rio de Janeiro.

“A investigação da Draco, da Polícia Civil do estado do Ceará, caminhará no sentido de identificar outras pessoas eventualmente participantes”, completa Gomes.

O automóvel e o celular do investigado também foram apreendidos e André conduzido para uma unidade policial no Rio de Janeiro, estado onde cumprirá a pena.

A integração de informações entre as Polícias do Ceará e do Rio de Janeiro auxiliou durante a captura do funkeiro, contando ainda com o apoio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).