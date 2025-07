Judiciário indefere ação de despejo de urgência movida pelo Náutico contra bufê

O documento ao qual O POVO teve acesso cita a existência de controvérsias fáticas substanciais que precisam de novas provas e o pleno exercício do contraditório. A ação ainda segue em tramitação na justiça após denúncias por parte do clube, que diz que houve uma quebra de contrato por parte do bufê, que estaria usando os espaços do clube para festas privadas. A empresa de serviços alimentícios nega.

Em nota publicada nas redes sociais, o Barbra’s Náutico esclareceu que o contrato de locação com o Clube Náutico Atlético Cearense foi firmado em março de 2023 e que para que os trabalhos fossem realizados no local, houve um investimento significativo com obras de restauro e construção de um espaço exclusivo para o atendimento dos associados e à realização de eventos.

Em entrevista ao O POVO, Lia Freire, proprietária do Barbra's, esclareceu que o contrato com a antiga gestão do clube foi firmado com a condição do pagamento de 10% do faturamento bruto do restaurante e, como foi feito todo um trabalho de restauro e reforma, o serviço alimentício seria exclusivamente oferecido pelo Barbra’s.

“Quando eu fui para lá fui com o intuito de prestar serviço e criei um apego ao lugar. Arregacei as minhas mangas e fiz o que eu pude, e como ali é um patrimônio tombado pela Prefeitura, precisei fazer um projeto para ser aprovado para que as obras começassem. Restauramos paredes, o piso, lustres, melhoramos o espaço para que os serviços fossem oferecidos da melhor forma”, disse.

Freire pontuou ainda que sempre manteve suas obrigações contratuais em dia, inclusive com o pagamento regular dos aluguéis, e que sempre houve diálogo com a administração do Clube para a realização dos eventos, assim como foi acordado no contrato.