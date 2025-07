Centro Estadual de Acolhimento à População LGBTI+ será construído em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo: construção da unidade deve contar com recursos do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência do Estado do Ceará (Previo) / Crédito: FÁBIO LIMA

A Secretaria da Casa Civil da Presidência da República retomou a Licitação Pública Nacional - LPN nº 2025007, que prevê a contratação de empresa para implantação e implementação da unidade de acolhimento à população LGBTI+, em Fortaleza. Publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, 14 de julho, a medida atende a demanda da Casa Civil, no âmbito do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência do Estado do Ceará (Previo). Ainda não há confirmação de possível endereço da unidade a ser construída.

Fortaleza lidera casos de homofobia e transfobia no Estado Conforme dados do painel dinâmico de monitoramento de homofobia e transfobia, criado em parceria pela Sediv e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), 193 pessoas foram vítimas de conduta homofóbica ou transfóbica - crimes enquadrados na Lei 7.716/1989 - , entre 1º de janeiro e 30 de junho deste ano, no Ceará. Fortaleza é o município cearense com o maior número de vítimas registradas, totalizando 118. Segundo a Sediv, esse contexto justifica a escolha da Capital para receber o novo equipamento. A pasta afirma que a cidade também possui uma rede mais robusta de políticas públicas voltadas a essa população, "garantido um atendimento em rede para todo e qualquer cearense em situação de vulnerabilidade e rua", como o Centro Estadual de referência Thina Rodrigues e o Ambulatório do processo transexualizador SerTrans.

Coordenador executivo de Prevenção à Violência, Avilton Júnior classifica a construção do equipamento como uma importante estratégia de enfrentamento às vulnerabilidades que recaem sobre a população LGBTQIAPN+, "sobretudo no que diz respeito a discriminação e aos mais diversos tipos de violência". A Sediv afirma que a construção da casa de acolhimento surge de uma demanda histórica do movimento social, além de atender à meta estabelecida pela população LGBTI+, consultada em 2023, através do Plano Plurianual Participativo 2024 à 2027. O documento, segundo a pasta, "foi construído com a presença do governador e do secretariado em visita às 14 regiões do Estado do Ceará, num processo histórico de consulta e participação social".