Homem é morto a tiros em rua de Fortaleza na manhã desta segunda-feira, 21

Crime aconteceu na manhã desta segunda-feira, 21, no bairro Planalto Ayrton Senna. A Polícia Civil do Ceará investiga o crime. A ocorrência segue em andamento

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime como homicídio doloso, quando há intenção de matar. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar nas investigações sobre o crime.

Um homem foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira, 21, em uma via pública no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza . O crime aconteceu na rua Estrela Dalva. A vítima não foi identificada oficialmente. A ocorrência segue em andamento.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o homicídio é investigado pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Agentes do departamento estiveram no local do crime para tentar levantar previamente as possíveis circunstâncias e motivações do caso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): (85) 3101 7460

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br