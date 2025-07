Fortal 2025 terá efetivo de mais de 2 mil policiais e agentes de segurança

O Fortal 2025 inicia nesta quinta-feira, 24, e segue até domingo, 27. / Crédito: Divulgação

Mais de 2 mil profissionais das Forças de Segurança estaduais e municipais devem ser empregados para atuar ao longo dos dias de Fortal. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira, 23, durante evento da divulgação do plano operacional do evento. O Fortal 2025 inicia nesta quinta-feira, 24, e segue até domingo, 27. Conforme o delegado da Polícia Civil do Ceará e coordenador geral do Plano Operacional do evento, Harley Filho, a edição deste ano terá um aumento de 12% no efetivo das forças de segurança estaduais [Polícia Militar, Civil e Bombeiros] em relação ao ano passado.

Subimos de 885 para 995 servidores. Somando as forças de segurança estaduais e municipais, o efetivo total será de 2.075 profissionais envolvidos na operação", explicou.

Em cada dia do evento, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) contará com 52 policiais civis, enquanto a Polícia Militar do Ceará (PMCE) atuará com o apoio de 863 policiais militares. A atuação terá início às 16h e seguirá até o término das atividades no dia seguinte, com policiamento a pé, em viaturas, motocicletas, e vigilância nas áreas de estacionamento.



Uma das novidades deste ano é a atuação de agentes de inteligência no entorno da Cidade Fortal. O objetivo é ampliar a prevenção a furtos, roubos de celulares e capturar foragidos da Justiça. O evento contará ainda com um estande do projeto “Meu Celular”. A iniciativa permite que os foliões recebam orientações para o registro antecipado de aparelhos, o que facilita a recuperação em casos de furto ou roubo. “Mesmo quando a recuperação não acontece no próprio dia, conseguimos rastrear os telefones e identificar os grupos criminosos que atuam nesses ambientes”, explica o delegado da Polícia Civil, Klever Farias. O Corpo de Bombeiros terá um efetivo de 32 agentes para atuar, conforme necessário, durante os quatro dias do Fortal. A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), também atuará com um efetivo de 28 guardas municipais, realizando patrulhamento por meio de viaturas, a pé e em motocicletas.

A segurança também inclui medidas voltadas para públicos específicos. Haverá um ponto de atendimento exclusivo para ocorrências envolvendo pessoas da comunidade LGBTQIA+, com equipe especializada, além da Tenda Lilás, que atuará em casos de importunação sexual. Trânsito no entorno do Fortal A operação de trânsito será implementada a partir das 15h. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a previsão é que 120 agentes façam a orientação e fiscalização viárias nas vias durante cada dia de evento, atuando em dois turnos. Segundo a Autarquia, durante a operação é o estacionamento na av. Aldy Mentor e nas principais vias de acesso da Cidade Fortal: