Programa Meu Celular devolve 200 telefones para os donos em Fortaleza

As centenas de aparelhos fazem parte de um lote com mil equipamentos de telefonia móvel, que foram localizados e resgatados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) junto a receptadores e responsáveis diretos pelas atividades criminosas.

A manhã desta sexta-feira, 14, foi de muita agitação no Centro Integrado de Segurança Pública do Estado do Ceará (Cisp), em Fortaleza . Isso porque 200 pessoas compareceram ao complexo para receberem de volta telefones que haviam sido furtados ou roubados, e foram recuperados por meio do programa Meu Celular.

Entre as várias pessoas que foram até o Cisp receber os aparelhos estava Marcelo Sousa, 30, que perdeu o celular durante um assalto em janeiro de 2023, enquanto caminhava na calçada de uma farmácia. Além do trauma causado pela violência urbana, o motorista de transporte escolar também enfrentou problemas no trabalho devido ao assalto, já que perdeu contato com diretores de escolas e responsáveis por alunos.

Além dos donos de celulares, o evento também contou com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas, e demais autoridades da segurança pública do Ceará, como o titular da SSPDS, Roberto Sá, e os comandos das polícias Militar (PM-CE) e Civil.

Elmano celebrou o avanço do Meu Celular, o qual ele aponta como um dos grandes sucessos da segurança pública no Ceará. Segundo dados do Governo Estadual, o programa tem gerado impacto também na prevenção dos crimes, com quedas de 15% no número de roubos e 7% no de furtos.

“Digo que é uma conquista grande para a sociedade porque isto é um patrimônio da sociedade. A pessoa tem um esforço grande de comprar seu celular. Encontrei pessoas ali que perderam o celular com poucos meses e ainda tiveram que pagar [prestações]. Tenho absoluta convicção que dá muita satisfação aos policiais chegarem naquela sala e verem as pessoas felizes de receberem o seu celular de volta”, comenta o chefe do executivo estadual.

Em nove meses de atuação, programa recuperou mais de 6 mil celulares

Lançado em abril de 2024, o programa Meu Celular já recuperou 6.112 aparelhos em todo o Estado. Os equipamentos foram identificados a partir de informações contidas em boletins de ocorrência ou no formulário de cadastro do telefone na plataforma do programa.