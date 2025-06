Fortal 2025: veja programação de blocos e shows na Cidade Fortal

Principal festa de Carnaval fora de época do Brasil, o Fortal chega a mais uma edição este ano com a promessa de divertir foliões de diversas partes do País nos quatro dias de evento. Marcado para ocorrer entre os dias 24 e 27 de julho, a festividade traz para a Cidade Fortal atrações para todos os gostos.

Iniciando na quinta-feira, 24, a 32ª edição do Fortal estreia com os blocos Bagunça, liderado por Xanddy Harmonia; bloco Segura o Tchan, com o grupo É O Tchan que terá participações especiais de Sheila Mello e Jacaré; Vumbora, com Rafa e Pipo Marques; e Bloco Sirigüella com Bell Marques.