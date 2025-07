Trio é preso por suspeita de homicídio cometido em 2024, no Barroso

Três indivíduos foram presos, nesta terça-feira, 22, por suspeita de cometer homicídios em novembro de 2024, na localidade do João Paulo II, no bairro Barroso, em Fortaleza . No dia do crime, dois homens, de 24 e 37 anos, foram mortos atingidos por tiros de arma de fogo.

No total, cinco pessoas foram lesionadas por disparos de arma de fogo no local. Além dos dois homens que foram a óbito, as outras três pessoas baleadas foram socorridas para uma unidade de saúde da região. As vítimas não tiveram as identidades divulgadas.

Os suspeitos estavam com mandados de prisão temporária em aberto, foram localizados e presos na manhã de hoje, 22, pela operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Eles foram encontrados em imóveis situados no bairro Passaré, na capital cearense.

As prisões do trio resultam de uma operação da PC-CE deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira, 22.



Quem são os alvos capturados na manhã de hoje



um homem de 30 anos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas e crime contra a administração pública;



um homem de 21 anos, que já responde por um crime de ameaça e



outro indivíduo de 32 anos, com antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo e crime contra administração pública.



Segundo a PC-CE, os policiais civis do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) saíram em campo para investigar o caso logo após o registro dos crimes.