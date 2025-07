Padrasto é preso por suspeita de estuprar enteado de 12 anos, em Acaraú

O homem, de 39 anos, suspeito de abusar sexualmente do enteado foi capturado pela Polícia Civil do Ceará, em Camocim

Um homem, de 39 anos, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC/CE) por suspeita de estupro de vulnerável no município de Camocim, no Interior do Ceará.

De acordo com as investigações da PC/CE, o suspeito teria vitimado seu enteado, uma criança de 12 anos, em Acaraú.