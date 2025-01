ITA no Ceará: diretor interino assume cargo em solenidade na Base Aérea de Fortaleza

FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-01-2025: Cerimônia de assunção do Coronel Aviador Tony Gleydson como Diretor Interino do ITA no Ceará, com a presença de Abelardo Benevides, Presidente do TJCE, Daniel Pinheiro, Tenente Brigadeiro do Ar, e Walcyr Josué de Castilho, Tenente Brigadeiro do Ar. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-01-2025: Cerimônia de assunção do Coronel Aviador Tony Gleydson como Diretor Interino do ITA no Ceará, com a presença de Abelardo Benevides, Presidente do TJCE, Daniel Pinheiro, Tenente Brigadeiro do Ar, e Walcyr Josué de Castilho, Tenente Brigadeiro do Ar. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-01-2025: Cerimônia de assunção do Coronel Aviador Tony Gleydson como Diretor Interino do ITA no Ceará, com a presença de Abelardo Benevides, Presidente do TJCE, Daniel Pinheiro, Tenente Brigadeiro do Ar, e Walcyr Josué de Castilho, Tenente Brigadeiro do Ar. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS