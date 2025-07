Camilo anuncia ordem de serviço para obras da segunda etapa do ITA no Ceará

Lula e Camilo em evento em Missão Velha, no Ceará / Crédito: Angelo Miguel/MEC

Camilo Santana, ministro da Educação, anunciou nesta sexta-feira, 18, durante evento de inauguração de trecho da Transnordestina, em Missão Velha, no Ceará, que será feita a ordem de serviço para obras da segunda etapa de implementação do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O ministro informou, na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que realizará solenidade na segunda-feira, 21, na Base Aérea de Fortaleza.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O evento contará com a presença de autoridades como: o chefe de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa, tenente-brigadeiro do Ar Walcyr Josué de Castilho Araújo, o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, o reitor da UFC, Custódio Luís Silva de Almeida, e o diretor do Núcleo ITA em Fortaleza, coronel aviador Tony Gleydson Barbosa Costa. A segunda fase da obra prevê a reforma de equipamentos da Base Aérea de Fortaleza (BAFz) e a implantação de infraestrutura viária, elétrica e hidrossanitária. A obra, estimada em R$ 104 milhões, deve recuperar cobertas e reformar o prédio administrativo/acadêmico, no hotel de trânsito, no rancho, no grupo de saúde e no bloco de apoio. O Campus ITA Ceará tem previsão de início das aulas em 2027 e está com inscrições abertas. Ao todo, o edital oferta 180 vagas para o Instituto, sendo 144 vagas destinadas à ampla concorrência, mais 36 vagas destinadas aos candidatos cotistas, autodeclarados negros.

Antigo terreno do Edifício São Pedro será entregue oficialmente No evento, na segunda-feira, 21, o terreno do antigo Edifício São Pedro será oficialmente entregue para a expansão do campus da Universidade Federal do Ceará (UFC), na Praia de Iracema. Será assinado o termo de autorização a entrega definitiva do imóvel, pela Superintendência do Patrimônio da União do Ceará (SPU/CE), que detinha a propriedade. O local sediará a instalação do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN). A Universidade seguia impedida de realizar obras ou qualquer tipo de ocupação do terreno. Recursos Transnordestina O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai liberar mais R$ 1,4 bilhão de investimentos para a ferrovia Transnordestina no Ceará. Do total anunciado hoje, R$ 600 milhões serão liberados pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) nos próximos meses e R$ 816 milhões a partir do leilão de desinvestimento e liquidação do Fundo de Investimento do Nordeste (Finor).