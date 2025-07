Skatista de 15 anos é assassinado no bairro Vicente Pinzón

Jovem teria sido levado para beco do bairro Vicente Pinzon, onde o crime foi cometido; morte foi confirmada pela Federação Cearense de Skate

/ Crédito: Reprodução/Instagram via @fesk_skateboard

Um skatista cearense de 15 anos foi assassinado no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza , na segunda-feira, 30. Marco Felipe, ou “Felipe Maracajá”, como era conhecido, teria sido morto por membros de uma facção criminosa em um beco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A morte do jovem foi confirmada ainda na noite da segunda-feira pela Federação Cearense de Skate (Fesk). Em nota divulgada nas redes sociais, a entidade lamentou o falecimento do jovem e pontuou que ele é o segundo skatista morto em menos de seis meses no Ceará.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que o jovem é abordado por um grupo de faccionados. As imagens mostram quando os suspeitos pegam o celular de Felipe e indicam mensagens de grupos de WhatsApp que o associariam à facção Comando Vermelho.

Competidor no skate desde a infância, Felipe chegou a participar de seletivas em outros estados e representou o Ceará em torneios nacionais, como o Campeonato Brasileiro de Skateboarding.