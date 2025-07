Enfermeira levou 34 facadas e enviou mensagem de ‘SOS’ para amiga antes de ser morta pelo ex

CLARISSA era enfermeira no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). O ex-namorado é suspeito do crime / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A enfermeira Clarissa Costa Mendes, 31, foi atingida com 34 facadas pelo ex-namorado, o técnico em gestão ambiental Matheus Anthony Lima Martins Queiroz, de 26 anos. O crime aconteceu no dia 9 de julho, dentro da residência da vítima, no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza. O suspeito foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelo crime de feminicídio contra a mulher. O documento, ao qual O POVO teve acesso, revelou que a enfermeira chegou a enviar uma mensagem de ‘SOS’ para uma amiga, que acreditou que o assunto seria relacionado a uma reunião virtual que ambas tinham participado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia Mais | Ceará tem pelo menos dois feminicídios por mês até maio de 2025; números ainda são subnotificados Na denúncia, o órgão revelou que o casal tinha um relacionamento de cerca de dois anos e teria sido marcado por ciúmes por parte do réu com a vítima. Algumas pessoas próximas à Clarissa haviam reconhecido sinais de que se tratava de um relacionamento abusivo e possessivo. Além disso, perceberam uma mudança de comportamento da vítima, que se tornou mais fechada e introvertida. O documento do MP revela que, recentemente, em junho de 2025, a vítima havia confidenciado a duas amigas que pretendia terminar o relacionamento com Matheus. No dia do crime, a vítima chegou em casa acompanhada do ex e teria manifestado a ele a vontade de pôr fim ao relacionamento. A partir disso, o técnico ambiental passou a agredir fisicamente a vítima, bem como surpreendeu a enfermeira em posse de uma faca e desferiu diversos golpes contra ela, principalmente na região do pescoço.

Os vizinhos da vítima informaram que chegaram a ouvir Clarissa chorando, pedindo por socorro e dizendo: “Me solta, vai me matar”. O caso aconteceu por volta das 15 horas. Após cometer o feminicídio, o réu trancou a casa e saiu fugindo. Ele foi capturado na noite do mesmo dia pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O réu segue preso. Leia Mais | "Uma menina estudiosa, educada e doce", disse Juliette ao lamentar a morte de Clarissa No local do crime, a mãe da vítima informou que sentiu falta da faca que guardava na geladeira – que foi usada contra Clarissa. Ela também sentiu falta de uma toalha que o réu costumava deixar na casa da vítima. Também se constatou que o banheiro estava sujo de sangue.

O MP considerou que Matheus “tomou banho antes de fugir, saiu trancando a porta e levou consigo a faca utilizada no crime, bem como uma toalha que era de seu uso pessoal”. Alguns vizinhos da vítima que haviam escutado os gritos de Clarissa foram à frente da casa chamar por ela, porém não tiveram retorno. Segundo a denúncia do órgão ministerial, por volta das 16 horas, um irmão do réu foi ao local do crime devolver a chave que Matheus tinha levado. Ao chegar no local, foi possível que os vizinhos entrassem na casa, onde constataram o óbito da enfermeira. Vítima teria sido espancada pelo ex antes de ser morta O laudo cadavérico constatou que a enfermeira foi atingida por 34 golpes de faca em diversas regiões do corpo. Além disso, foram identificados “sinais de que a vítima também foi espancada antes de sua morte”.