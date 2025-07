Servidores e beneficiários do Issec protestam contra atraso nos pagamentos, em Fortaleza

Usuários do plano de saúde para os servidores do Ceará cobram repasse financeiro regular e profissionais denunciam atraso de ascensões funcionais nessa quarta, 16. Issec afirma que tem se dedicado à correção de inconsistências anteriores

Profissionais da saúde pública do Estado e usuários do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec) protestaram contra "irregularidade nos repasses financeiros" por parte do Estado. Além disso, servidores reclamam de atraso de "quatro anos" no pagamento das ascensões funcionais . Ato foi realizado em frente à sede do instituto no Centro de Fortaleza, nessa quarta-feira, 16.

Segundo eles, o foco principal seriam o "colapso iminente" do Issec. A mobilização foi convocada pelo Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará (Fuaspec).

O que diz o Issec

Em nota, o Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec) afirma que "tem se dedicado à correção de inconsistências anteriores e segue comprometido com a ampliação do acesso, a qualificação do atendimento, a valorização dos usuários e, principalmente, com a regularização das pendências junto à rede credenciada".

Segundo o Issec, junto com a auditoria, foram implementadas, nos últimos meses, correções como o credenciamento de novos prestadores, aumento dos atendimentos autorizados e fortalecimento do diálogo com os beneficiários.

"Com responsabilidade e transparência, o Issec é comprometido em proporcionar uma assistência à saúde cada vez mais acessível aos servidores", finaliza ao O POVO.