Vídeo flagra tiroteio em rua do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza

Um vídeo flagrou criminosos em um tiroteio em uma via do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, na madrugada deste sábado, 12. Nas imagens, é possível ver pelo menos três homens efetuando disparos de arma de fogo após ouvir outros tiros no local.

Os suspeitos efetuaram, pelo menos, 30 tiros na região, segundo as imagens. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que equipes foram acionadas para ocorrências de disparos de arma de fogo nas ruas Vista Para O Mar, Paulo Águiar e comunidade Lagoa do Coração, no bairro.