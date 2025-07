Ceará recebe ação consular da Guiné-Bissau com serviços de emissão de documentos

Cidadãos da Guiné-Bissau que vivem no Ceará terão, neste domingo, 13, a oportunidade de regularizar sua documentação sem precisar viajar até Brasília. A Embaixada da Guiné-Bissau no Brasil promove uma missão consular itinerante na sede da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), em Fortaleza.

