Rio Cocó: passeio de barco revela fauna cearense em Fortaleza a visitantes

Para quem está planejando a programação do fim de semana, uma das dicas e ir ao Parque do Cocó é usufruir do passeio de barco pelo rio homônimo, em Fortaleza. Ele não é tão conhecido mundo afora como é o Central Park em Nova Iorque, ou mesmo como o Ibirapuera de São Paulo, mas tem como diferencial o rio que corta a cidade e mostra uma fauna exuberante, cheia de vida.

O parque é o principal ponto para quem quer viver uma experiência com a natureza sem sair da cidade. A equipe do O POVO foi acompanhar o passeio no último domingo, 19. No local a equipe foi recebida por Francisco de Assis Araújo, responsável por organizar os passeios de barco, que comentou sobre a importância da ação, apesar das dificuldades enfrentadas. “Eu não preciso disso pra viver, mas eu vivo por causa disso aqui”, disse o comandante Araújo.