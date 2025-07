Fortaleza tem apenas 9 trechos próprios para banho neste fim de semana; confira

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os dados foram divulgados no boletim da balneabilidade, feito pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema).

O setor que contém apenas um ponto próprio para o lazer neste fim de semana é o setor Oeste. Já os setores Leste e Centro contam com três e cinco pontos, respectivamente.

O setor com a maior quantidade de áreas impróprias é o Leste, que contém dez pontos impróprios. Já os setores Centro e Oeste estão com cinco e nove pontos, respectivamente.

Como a análise da água é feita

As amostras são coletadas semanalmente, às segundas-feiras, entre 08 e 16 horas, sendo coletada uma amostra em cada ponto, na isóbata de 1 metro de profundidade, que representa a região mais utilizada para recreação.