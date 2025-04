Poluição do Rio Cocó causa anemia em peixes, aponta estudo do Labomar

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência do Mar (Labomar/UFC), intitulada “Assessing the environmental health of urbanized mangroves on the Brazilian Equatorial Margin using widely consumed biomonitors (Ceará coast, Brazil)”, revelou que mais de 75% das espécies de peixes analisadas no Rio Cocó, em Fortaleza, apresentaram anemia moderada a grave. O tipo denominado cientificamente como Eugerres brasilianus é o mais afetado.

Leia mais Poluição da água com ansiolítico torna peixes mais destemidos