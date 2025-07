Suspeitos de série de roubos de luxo são presos em Fortaleza

A dupla foi capturada na Barra do Ceará durante ação da Delegacia de Roubos e Furtos; vítimas eram escolhidas na saída de eventos e restaurantes

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu, nesta sexta-feira, 11, dois homens suspeitos de envolvimento em uma série de roubos de objetos de luxo praticados na Capital. A ação foi coordenada por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e ocorreu na Barra do Ceará, em Fortaleza.

Segundo a corporação, os suspeitos agiam preferencialmente na saída de eventos e restaurantes da Cidade, onde escolhiam as vítimas ao identificarem joias de ouro ou outros itens de alto valor. Os dois foram presos em flagrante enquanto circulavam em um veículo, que teria sido utilizado nas ações criminosas.