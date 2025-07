Homem é preso após deixar bilhete exigindo PIX de R$ 60 mil para não matar ex-chefe em Jaguaribe

Um homem foi preso por extorsão após ser flagrado deixando um bilhete na porta de uma empresa exigindo PIX de R$ 60 mil para não matar o ex-chefe. A prisão aconteceu nessa quarta-feira, 9, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Jaguaribe.

Imagens de câmeras de segurança na empresa da vítima, localizada em Limoeiro do Norte, registraram a ação criminosa do homem. Nas imagens, é possível ver o suspeito usando camiseta regata vermelha e bermuda clara descendo da carreta e fixando o bilhete no portão da empresa.