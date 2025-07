Homem é morto a tiros dentro de UPA em Granja, no Interior do Ceará

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um homem de 33 anos foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 10, dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Antônia Coelho de Oliveira, localizada no Centro de Granja, município do Litoral Norte do Estado.



O POVO apurou que Jorge Luiz Pereira foi executado ao deixar a namorada na UPA. Dois homens estavam à espreita e, quando identificaram-no, passaram a efetuar os disparos. Jorge Luiz morreu no local do crime.