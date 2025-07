Avião de pequeno porte derrapa e sai da pista durante tentativa de pouso no Cariri

As imagens mostram o momento em que a aeronave se aproxima da pista e, ao tocar o solo, sai do controle e desliza para fora do trajeto

Um avião de pequeno porte (modelo GFLAY), com três ocupantes, perdeu o controle durante o pouso em um campo de aviação no município de Várzea Alegre, na região do Cariri. O incidente ocorreu na tarde dessa quinta-feira, 10, e foi registrado em vídeo por uma testemunha que estava no local.

O ultraleve transportava um piloto e dois passageiros no momento da ocorrência.