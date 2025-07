Fortaleza: Prefeitura deve convocar 800 profissionais para a Saúde, incluindo aprovados da Fajifor

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou que cerca de 800 profissionais devem ser convocados em agosto para reforçar a rede municipal de saúde. A medida inclui a chamada de aprovados no concurso do Instituto Dr. José Frota (IJF) e da extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor).

A medida foi anunciada durante reunião com o secretariado municipal realizada nesta sexta-feira, 11, no Centro de Eventos do Ceará. O encontro marca um balanço dos seis primeiros meses da gestão.