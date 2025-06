'Temos de melhorar muito': Evandro detalha desafios na saúde de Fortaleza

"O que mais me incomoda, que a gente já melhorou, mas precisamos melhorar muito , é a questão da saúde em Fortaleza. A gente tem hoje umas das maiores redes do Brasil, a maior do Nordeste", explicou.

O prefeito fez um comparativo com a capital baiana, para mostrar a complexidade da rede de saúde de Fortaleza. "Uma cidade como Salvador, com o porte muito parecido com o nosso, tem apenas um único hospital municipal. Nós temos 10 hospitais municipais, temos 16 Caps, temos 6 UPAs, temos 4 policínicas, temos 134 postos de saúde. Então, nós temos uma rede grande da atenção primária, que é a porta de entrada, para que a gente possa dar os devidos encaminhamentos e não sufocar as unidades secundárias e terciárias", justificou.

Evandro explicou que, na saúde, há o que chamou de "tripé de funcionamento", com a questão dos medicamentos das unidades de saúde, a estrutura física desses locais e a questão dos profissionais que neles atuam.

Necessidade de intervenções

Quanto à estrutura física, o prefeito falou que já iniciou intervenções em algumas unidades, como o Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), o Hospital Nossa Senhora da Conceição e no Frotinha da Messejana. No entanto, acrescentou, há muito o que fazer para recuperar a rede de saúde da Capital, em termos estruturais.