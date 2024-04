Concurso do IJF: ato em Fortaleza pede convocação de aprovados no cadastro de reserva

Profissionais afirmam que, apesar das mais de 100 vagas disponíveis no hospital, Prefeitura não realiza a convocação dos aprovados do concurso de 2020

Um ato de profissionais da saúde aprovados no concurso do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, foi realizado na manhã desta segunda-feira, 8, durante a entrega do novo Frotinha de Messejana. Eles reivindicam a convocação imediata dos candidatos aprovados no cadastro de reserva do concurso de 2020 do equipamento municipal de saúde.

Os profissionais da saúde afirmam que, de acordo com uma fiscalização do Ministério Público do Ceará (MPCE) e do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren), há um déficit de 128 profissionais de enfermagem no hospital e demais categorias da saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O enfermeiro Adriano Oliveira, que compõe a lista de aprovados no cadastro de reserva do concurso de 2020, diz que há uma necessidade de mais profissionais porque há profissionais se aposentando.