Quatro homicídios são registrados em menos de 24 horas em Fortaleza

Todos os crimes foram cometidos com o uso de arma de fogo e estão sendo investigados como homicídio doloso, quando há intenção de matar. As vítimas eram todas do sexo masculino, com idades entre 24 e 39 anos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o policiamento no bairro é realizado pelo 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), e que conta com reforço de policiais em serviço extra.

O POVO apurou que o cenário de violência na região está relacionado a uma briga entre as facções criminosas. O bairro registra, majoritariamente, a atuação da facção Guardiões do Estado (GDE), mas, nos últimos tempos, a organização criminosa tem passado por disputas internas.

Também conta com apoio do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque).

Outro homicídio foi registrado ontem. No bairro Siqueira, um homem de 33 anos foi morto a tiros e morreu no local. As investigações acerca do caso estão a cargo da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

No bairro Bom Jardim, um homem, de 24 anos, foi a óbito após ser atingido por disparos de arma de fogo. O caso também é investigado pela 2ª Delegacia do DHPP. Já no bairro Jardim Iracema, um homem, de 33 anos, foi a óbito após ser lesionado por disparos de arma de fogo em uma via pública.