Ex-namorado é condenado a 21 anos de prisão por morte de estudante no Centro de Fortaleza

Bárbara Bessa tinha 3 filhos e completaria 26 anos em setembro / Crédito: Arquivo Pessoal

O réu Alef Maciel Lopes, conhecido como ‘Dj’, foi condenado a 21 anos de prisão por matar a estudante e ex-namorada Bárbara Hellen Costa de Almeida Bessa, de 25 anos, no Centro de Fortaleza, em abril de 2023. O acusado foi condenado, nessa terça-feira, 8, pelo Tribunal do Júri, em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade. A sessão aconteceu por meio da 1ª Vara da Comarca de Fortaleza, no Fórum Clóvis Beviláqua, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

A estudante foi morta com disparos de arma de fogo. O crime ocorreu na rua Senador Alencar próximo ao cruzamento com a avenida do Imperador. Na ação criminosa, Alef efetuou três disparos de arma de fogo contra a jovem. Os tiros atingiram, inclusive, a região da cabeça. Bárbara deixou três filhos menores de 18 anos, na época. O réu foi condenado por homicídio triplamente qualificado: motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio. O júri acatou a tese do Ministério Público do Ceará (MPCE). Também foi julgado Daniel José Sousa de Lima por crime de favorecimento pessoal, mas foi absolvido. O MP recorreu da decisão. O réu foi preso em janeiro do ano passado e acompanhou o processo detido. A partir da condenação, a Justiça Estadual manteve a prisão de Alef "para fins de execução provisória imediata da pena e, consequentemente, denego o direito de apelar em liberdade".