Supervisor é morto a tiros dentro de fazenda na zona rural de Umirim

Crime aconteceu na tarde dessa terça-feira, 8. O suspeito do crime tentou fugir, mas foi capturado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) próximo ao local da ação criminosa

O suspeito de cometer o crime seria vigilante do local e amigo do supervisor. Um homem, de 40 anos, não identificado, foi preso em flagrante suspeito de matar a tiros o vigilante no local. A captura aconteceu após uma denúncia sobre o homicido.

Um supervisor de segurança foi morto a tiros dentro das dependências de uma fazenda localizada na zona rural do município de Umirim , a 96,33 quilômetros de Fortaleza . O crime aconteceu nessa terça-feira, 8. A vítima foi identificada como Gabriel Sales de Sousa, de 37 anos, e morreu no local. Ele deixou esposa e filhos.

O homem tentou fugir, mas foi rendido por uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) próximo ao ponto em que o crime aconteceu.

O crime aconteceu na Fazenda Thanks, sede do internato do curso de veterinária do Centro Universitário Uninta, campus de Umirim.

A entidade disse, em nota ao O POVO, que na hora do crime somente os dois estavam presentes dentro de uma sala de reunião nas dependências da Fazenda. "Nenhum aluno teve contato com o ocorrido devido o recesso acadêmico", disse.