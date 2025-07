Grupo acusado de roubo em série a farmácias e motoristas de aplicativos é preso em Fortaleza

Criminosos foram localizados no bairro Autran Nunes, nessa quarta-feira, 2. Série de crimes aconteceram nos bairros Parquelândia e Montese. Polícia Civil do Ceará investiga o caso

Diante dos registros dos crimes, as investigações revelaram que os suspeitos teriam roubado de forma contínua duas farmácias em menos de cinco horas nos bairros Parquelândia e Montese. Na mesma região, os criminosos abordaram um motorista de aplicativo e subtraíram o veículo dele.

Um grupo especializado em cometer roubos em série a farmácias e motoristas de aplicativos foi capturado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nessa quarta-feira, 2, em Fortaleza . Foram identificados, localizados e presos três adultos e apreendido três adolescentes no bairro Autran Nunes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS | Homem manda bolo para delegacia após ser solto em audiência de custódia em Quixeramobim

Com eles, foram apreendidos uma pistola, munições, 14 aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro, dois carros e uma motocicleta, além de cartões de crédito também foram apreendidos.

De acordo com a Polícia Civil, um homem de 32 anos possui passagens por tráfico de drogas, roubo e contravenção penal. Os outros dois adultos possuem idades de 44 anos e um de 20 anos de idade. Já os adolescentes têm idades de 16 e 17 anos.

As ações aconteceram por meio de agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio do Departamento de Combate a crimes contra o patrimônio (Depatri). O grupo foi levado à unidade especializada.