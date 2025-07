Homem foragido há 8 anos por homicídio é preso pela PF no Ceará com documento falso

A Polícia Federal do Ceará prendeu em flagrante, na última sexta-feira, 27, um homem de 41 anos, natural de Viçosa do Ceará, por uso de documento falso e falsa identidade — crimes previstos no Código Penal Brasileiro.

Segundo informações da PF, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão que estava em aberto desde 2017, relacionado a um processo por homicídio. Durante a abordagem, o suspeito apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital em nome de outra pessoa, tentando se passar por ela.