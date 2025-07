Suspeito de matar skatista é preso após ser identificado por videomonitoramento em Fortaleza

Jovem participou de campeonatos regionais e estaduais na carreira como skatista / Crédito: Reprodução/Instagram via @fesk_skateboard

Um homem suspeito de matar um skatista de 15 anos, nessa segunda-feira, 30, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, foi preso horas após o crime. O suspeito foi capturado por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), após ser identificado por câmera de videomonitoramento.

LEIA MAIS | Criminosos do Ceará usam o Rio há pelo menos 7 anos como refúgio após homicídios Imagens que circulam nas redes sociais mostram um grupo questionando o skatista por participar de grupo de mensagens de uma facção rival. No vídeo, os suspeitos pegam o celular da vítima e indicam mensagens que seriam associadas à facção Comando Vermelho (CV). Após o interrogatório, o jovem foi perseguido e morto em um beco. O suspeito preso por participar do crime possui passagens por roubo e corrupção de menor. Após a captura, o homem foi conduzido para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).